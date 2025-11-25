На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин, задолжавший дочери 1,8 млн рублей алиментов, прятался от приставов в шкафу

В Хакасии задолжавший дочери 1,8 млн мужчина прятался от приставов в шкафу
Михаил Мордасов/РИА Новости

В Абакане приставы поймали неплательщика алиментов, который пытался скрыться от них в шкафу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия.

По словам инспекторов, мужчина задолжал 17-летней дочери 1,8 млн рублей. При этом он нигде не работал и не состоял на учете в Центре занятости. В ходе розыска приставы нашли квартиру, где должник проживал с сожительницей и ее двумя детьми. Нарушителя дома не оказалось и тогда приставы отправились в круглосуточный магазин поблизости, где, по словам соседей мужчины, он любил проводить время. Там разыскиваемого не оказалось, и приставы вновь вернулись к нему домой.

«Судебный пристав услышал за дверью диалог мужчины и женщины. На стук в дверь открыла сожительница должника и заявила, что дома ее возлюбленного нет, а диалог был с телевизором. В подтверждение своих слов гражданка провела судебного пристава по квартире. Во время осмотра судебный пристав обнаружил 50-летнего должника в шкафу среди вещей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Решением суда ему назначено наказание в виде 44 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина годами уклонялся от уплаты алиментов, полностью меняя ФИО.

