Погранслужба Финляндии заявила о рекорде по поддельным документам на границе с РФ

Пограничники Финляндии с начала сентября выявили рекордное количество поддельных документов на российской границе, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ведомство.

Сообщается, что пограничная служба Юго-Восточной Финляндии выявила «исключительное количество» фальшивых и поддельных проездных документов при пересечении границы.

«Наибольший объем приходится на фальшивые бельгийские карточки вида на жительство, 22 из которых были обнаружены при въезде в страну в период с 8 по 18 сентября», — сообщила погранслужба.

В ведомстве добавили, что высококачественные подделки были получены с целью незаконного проникновения в Евросоюз и обошлись в несколько тысяч евро каждая. Использующие подделки люди являлись выходцами из кавказского региона и, по информации из протоколов допросов, они собирались направиться в основном в Центральную Европу. Все лица попросили убежища в Финляндии, уточнили пограничники.

Кроме этого, 17 сентября мужчина на ближайшем к Санкт-Петербургу КПП Ваалимаа попытался въехать в ЕС по поддельному паспорту Сербии, а на следующий день на этом же КПП другой мужчина пытался въехать по поддельной карточке ВНЖ Италии, впоследствии он запросил убежище.

Ранее губернатор Калининграда Антон Алиханов заявил, что на таможне Петербурга и Ленинградской области проводят излишние проверки товаров, которые отправляются морем в его регион.