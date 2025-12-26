На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Визажист объяснила, почему нужно пользоваться SPF зимой

Визажист Валиева: SPF нужно пользоваться не только летом, но и зимой
javi_indy/Shutterstock/FOTODOM

Зимой солнце не перестает оказывать влияние на кожу. Дозу ультрафиолета можно получить не только из-за прямых лучей, но и из-за отражающего снега, поэтому в это время года также важно использовать SPF. Об этом Life рассказала визажист, гример и педагог Тамара Валиева.

По словам специалиста, ультрафиолет провоцирует появление пигментных пятен, портит коллаген и старит кожу при любой температуре на улице. При этом он бывает двух типов.

«Лучи UVA проходят глубоко и отвечают за фотостарение, пигментацию и повышенный риск рака, они активны круглый год и легко проходят сквозь облака и стекло. UVB работают в верхних слоях кожи и дают классический ожог, их максимум приходится на лето, но зимой они тоже никуда не исчезают», — объяснила эксперт.

Она отметила, что в зимний период также на кожу влияет снежный покров, который отражает часть ультрафиолета. В результате этого возникает риск обгореть во время катания на горных лыжах, на прогулках в заснеженной местности и даже «в тени».

Помимо этого, от воздействия солнце не защитит и стекло. По словам визажиста, окна отсеивают часть UVB, но при этом пропускают значительную долю UVA.

Она также предупредила, что из-за холодного и сухого воздуха кожа становится стянутой и страдает от микротрещин, а ультрафиолет лишь усиливает ее чувствительность и покраснение. Поэтому тем, кто проводит много времени на улице, следует пользоваться SPF 50+, а людям, которые большую часть дня находятся в помещении, подойдет SPF 30 и широким спектром защиты.

Врач-косметолог клиники эстетической медицины КЛАЗКО Светлана Богачева до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой можно делать инъекционные процедуры, в числе которых мезотерапия и биоревитализация. Эксперт также посоветовала лазерное фракционное омоложение, шлифовки и микроигольчатый RF.

Ранее россиянам дали советы, как бороться с отеками после новогодних застолий.

