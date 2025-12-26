Россиянам рассказали, какие схемы мошенники используют перед Новым годом

В преддверии Нового года мошенники начинают пользоваться праздничным ажиотажем и используют различные схемы, чтобы получить денежные средства россиян. Одними из самых распространенных методов обмана в этот период являются скидки на несуществующие товары и горящие путевки. Об этом радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

«Самый простой способ обмана — предлагают большие скидки на несуществующие товары или горящие заграничные путевки, проездные документы. Фишинговые сайты якобы продают билеты, ваучеры. Люди на это «покупаются», перечисляют денежные средства», — предупредил специалист.

Он отметил, что после успешного обмана сайты-однодневки сразу закрываются. Спустя некоторое время они вновь начинают работать, но уже под другим названием и на новом электронном адресе.

Помимо этого, в городах, где уже выпал снег, мошенники начали предлагать жителям приобрести зимние шины и колеса со скидками. Эксперт объяснил, что люди хотят купить эти товары, чтобы переобуть свой автомобиль, но после оплаты злоумышленники перестают выходить с ними на связь. Позже они также открывают новые сайты в других местах.

Специалист подчеркнул, что подобные мошеннические схемы могут работать по разным направлениям экономической деятельности.

