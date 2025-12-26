На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие схемы мошенники используют перед Новым годом

Эксперт Вехов: мошенники предлагают большие скидки на несуществующие товары
true
true
true
close
Standret/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Нового года мошенники начинают пользоваться праздничным ажиотажем и используют различные схемы, чтобы получить денежные средства россиян. Одними из самых распространенных методов обмана в этот период являются скидки на несуществующие товары и горящие путевки. Об этом радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

«Самый простой способ обмана — предлагают большие скидки на несуществующие товары или горящие заграничные путевки, проездные документы. Фишинговые сайты якобы продают билеты, ваучеры. Люди на это «покупаются», перечисляют денежные средства», — предупредил специалист.

Он отметил, что после успешного обмана сайты-однодневки сразу закрываются. Спустя некоторое время они вновь начинают работать, но уже под другим названием и на новом электронном адресе.

Помимо этого, в городах, где уже выпал снег, мошенники начали предлагать жителям приобрести зимние шины и колеса со скидками. Эксперт объяснил, что люди хотят купить эти товары, чтобы переобуть свой автомобиль, но после оплаты злоумышленники перестают выходить с ними на связь. Позже они также открывают новые сайты в других местах.

Специалист подчеркнул, что подобные мошеннические схемы могут работать по разным направлениям экономической деятельности.

Ранее было названо главное правило при общении с мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами