Эксперт прокомментировал распространение через WhatsApp вредоносных программ

Эксперт РОЦИТ Сабитов: установка WhatsApp Gold может нанести серьезный ущерб
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Доверясь предложению об установке новой версии WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Gold, которая якобы полностью возвращает возможность пользоваться мессенджером, пользователи по незнанию загрузят на свои устройства шпионское ПО, которое будет иметь доступ ко всем действиям человека в цифровой среде и смогут наносит ему серьезный ущерб. Об этом предупредил эксперт РОЦИТ Рифат Сабитов.

По его словам, WhatsApp долгие годы создавал архитектуру, при которой любая ответственность за связанные с мессенджером проблемы перекладывалась на пользователя.

«Модерация либо отсутствует, либо самоустраняется от решения вопросов. Сервис, который уделяет безопасности пользователей настолько мизерное внимание, мог бы хотя бы сотрудничать с властями, которые берут на себя обязанность выявлять вредоносный контент. Но нет и этого. На этом фоне нет ничего удивительного в том, что на WhatsApp наложены ограничения — это вынужденная мера, вызванная глухотой западного ИТ-гиганта к проблемам россиян», — заявил Сабитов.

Он добавил, что россиянам лучше не пользоваться мессенджерами, принадлежащими запрещенным на территории России структурам, а переходить на отечественные платформы.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов добавил, что диалог с властями для мессенджеров важен именно для зашиты от подобных вызовов.

«Все меры по защите граждан разрабатываются не просто потому, что кто-то этого захотел, а в ответ на конкретные проблемы и вызовы. И эти меры эффективны, но только когда исполняются. Перед WhatsApp таких вызовов предостаточно, но полноценного и плодотворного взаимодействия с властями РФ так и не было», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано распространение вредоносного приложения WhatsApp Gold, которое распространяется через сам мессенджер WhatsApp. Программа маскируется под сервис для восстановления полной работоспособности мессенджера, однако фактически используется для установки шпионского программного обеспечения. Контекстом для распространения вредоносного ПО стало частичное ограничение работы WhatsApp в России.

