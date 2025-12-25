Участник программы «Время героев» возглавил дирекцию по спецпроектам «Туризм.РФ»

Кавалер двух орденов Мужества, участник специальной военной операции Андрей Бровкин назначен директором дирекции по специальным проектам АО «Корпорация Туризм.РФ». Об этом сообщается на сайте кадровой программы «Время героев».

Бровкин стал одним из 85 участников второго потока программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Его наставником выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Программа «Время героев» готовит нас к достижению новых результатов благодаря такой сильной команде участников, экспертов и наставников. На новой должности продолжим вместе с коллегами переводить лучшие идеи в реальные проекты с помощью цифровых решений и современных инструментов развития территорий. Уверен, что сочетание инноваций и локальных инициатив позволит вывести российский туризм на новый уровень», — отметил Бровкин.

Чернышенко подчеркнул, что назначение стало результатом целенаправленной стажировки в сфере туризма и гостеприимства, организованной еще летом 2025 года.

«На «Итогах года» президент Владимир Путин отметил успешную работу программы «Время героев». Пример Андрея Бровкина подтверждает справедливость этих слов. Летом на первой встрече мы определили программу стажировки, которая соответствовала желанию Андрея – развиваться в сфере туризма и гостеприимства, а теперь он получил назначение в Корпорацию Туризм.РФ», — отметил вице-премьер.

По его словам, развитие внутреннего туризма – это стратегически важная задача.

«Когда процессом руководит человек, не словом, а делом доказавший свою любовь к Родине, даже самые сложные вызовы становятся легко преодолимыми», — добавил Чернышенко.

Напомним, на сегодняшний день более 70 участников «Время героев» заняли ключевые посты, включая полпреда в УрФО Артема Жогу, главу Тамбовской области Евгения Первышова и руководителя «Движения первых» Артура Орлова.