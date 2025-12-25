На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участник программы «Время героев» возглавил дирекцию по спецпроектам «Туризм.РФ»

Герой СВО Бровкин займется развитием внутреннего туризма
true
true
true
close
Программа «Время героев»

Кавалер двух орденов Мужества, участник специальной военной операции Андрей Бровкин назначен директором дирекции по специальным проектам АО «Корпорация Туризм.РФ». Об этом сообщается на сайте кадровой программы «Время героев».

Бровкин стал одним из 85 участников второго потока программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Его наставником выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Программа «Время героев» готовит нас к достижению новых результатов благодаря такой сильной команде участников, экспертов и наставников. На новой должности продолжим вместе с коллегами переводить лучшие идеи в реальные проекты с помощью цифровых решений и современных инструментов развития территорий. Уверен, что сочетание инноваций и локальных инициатив позволит вывести российский туризм на новый уровень», — отметил Бровкин.

Чернышенко подчеркнул, что назначение стало результатом целенаправленной стажировки в сфере туризма и гостеприимства, организованной еще летом 2025 года.

«На «Итогах года» президент Владимир Путин отметил успешную работу программы «Время героев». Пример Андрея Бровкина подтверждает справедливость этих слов. Летом на первой встрече мы определили программу стажировки, которая соответствовала желанию Андрея – развиваться в сфере туризма и гостеприимства, а теперь он получил назначение в Корпорацию Туризм.РФ», — отметил вице-премьер.

По его словам, развитие внутреннего туризма – это стратегически важная задача.

«Когда процессом руководит человек, не словом, а делом доказавший свою любовь к Родине, даже самые сложные вызовы становятся легко преодолимыми», — добавил Чернышенко.

Напомним, на сегодняшний день более 70 участников «Время героев» заняли ключевые посты, включая полпреда в УрФО Артема Жогу, главу Тамбовской области Евгения Первышова и руководителя «Движения первых» Артура Орлова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами