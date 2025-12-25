На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
14-летнего школьника из Казахстана осудили за насилие над первоклассницей

Подростка осудили за сексуальное насилие над шестилетней девочкой в Казахстане
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане вынесли приговор подростку, которого был признан виновным в сексуализированном насилии над первоклассницей, сообщает NUR.KZ.

Минувшим летом 14-летний школьник из села в Туркестанской области заманил под мост 6-летнюю девочку и надругался над ней.

Семья девочки, узнав о случившемся, немедленно обратилась в полицию, и подозреваемого быстро задержали. Факт насилия над ребенком подтвердился на судебно-медицинской экспертизе.

На суде фигурант вел себя вызывающе и отказался признать вину. Однако она была доказана показаниями свидетелей и заключениями экспертов. В итоге подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы, кроме того, с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 8 млн тенге.

Ранее подросток заманил семилетнюю девочку в лес, где изнасиловал ее и удушил.

