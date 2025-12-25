На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Газпром нефть» на 8% увеличила поставки топлива на Север в 2025 году

Компания направила в северные регионы более 389 тысяч тонн нефтепродуктов
Пресс-служба «Газпром нефти»

В 2025 году «Газпром нефть» на 8% увеличила объемы поставок нефтепродуктов в северные регионы России, сообщает пресс-служба компании.

Всего в 2025 году в Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Хабаровский край и Якутию компания направила более 389 тыс. тонн автомобильного и авиационного топлива.

«Чтобы транспорт, коммунальные службы и промышленность работали без сбоев даже в самые пиковые морозы, «Газпром нефть» выстраивает стабильные и надежные цепочки поставок, используя наработанный технологический опыт», – рассказал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

Он добавил, что это позволило за 5 месяцев навигации обеспечить каждый регион качественными нефтепродуктами в полном соответствии с его потребностями. Для доставки «Газпром нефть» использовала железнодорожный, речной и морской транспорт. Мониторинг сохранности нефтепродуктов компания вела с помощью системы «Нефтеконтроль – Газпром нефть».

Авиационный керосин в этом году был доставлен в аэропорты Якутска, Салехарда и Чукотки.

Генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров (признан в РФ иностранным агентом) отметил, что обеспечение стабильного авиасообщения в зимний период является ключевым фактором поддержания социально-экономического развития северных регионов.

«Регулярные пассажирские, санитарные и полярные рейсы зависят от надежного снабжения авиационным топливом. Благодаря современным технологиям контроля качества и выстроенным логистическим маршрутам мы своевременно доставляем топливо даже в самые удаленные аэропорты, гарантируя безопасность и бесперебойность авиаперевозок», – пояснил он.

