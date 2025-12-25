На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На «Матрешке Москвы» в «Зарядье» покажут мультимедийное новогоднее представление

Гости «Зарядья» увидят премьеру цифровой сказки «Щелкунчик»
Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На новой достопримечательности «Матрешка Москвы. Новая точка притяжения» в парке «Зарядье» 27 декабря пройдет мультимедийное шоу. Его начало в 18:00.

В рамках шоу гости увидят 25 эксклюзивных новогодних сюжетов, а также яркую премьеру цифровой сказки по мотивам «Щелкунчика». Кроме того, артисты исполнят всеми любимые новогодние хиты.

Во время шоу на «Матрешке Москвы» покажут цифровые 3D-копии елочных игрушек разных годов, ретро-открытки, диско-шары и советские телевизоры. Цифровым ведущим шоу будет снеговик, а главными героями станут гигантские цифровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Также гости увидят единственную в Москве динамическую новогоднюю елку, состоящую из 1,5 тыс. подвижных медиаэкранов.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, основной идеей шоу станет история празднования Нового года.

«Гости смогут увидеть главную новогоднюю сказку — «Щелкунчика» в яркой современной интерпретации с применением 3D-графики и кинетической инсталляции, которая будет менять свою форму в течение всей программы. Работу над новогодним шоу начали еще летом, а при его создании специалисты изучали архивные фотографии», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что это уже третья тематическая программа на «Матрешке Москвы», которая завершит цикл масштабных мероприятий в 2025 году.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина в 2026 году продолжим создавать эксклюзивные мультимедийные представления к государственным и городским праздникам», — отметил Ликсутов.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Варварка, дом 6, ближайшая станция метро – «Китай-город». Вход свободный.

