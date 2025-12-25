На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Третьеклассница чуть не задохнулась из-за детского набора духов

Baza: школьницу спасли от удушья после аллергии на духи из детского набора
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Девятилетняя девочка получила сильнейшую аллергическую реакцию после использования детского набора для изготовления духов, у ребенка мгновенно развился отек горла и носа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мать заказала для дочери набор для изготовления детских духов на одном из маркетплейсов. Девочка приготовила парфюм по инструкции, нанесла состав на кожу.

Практически мгновенно у нее начались проблемы с дыханием, горло и нос распухли, на теле появились красные пятна. По словам матери девочки, ранее аллергических реакций у дочери не было. Духи сразу же смыли, но симптомы продолжали стремительно развиваться, потребовалась медицинская помощь.

Производитель набора утверждает, что его продукция прошла проверку и имеет все сертификаты. При этом некоторые покупатели отмечают, что от компонентов начинают плавиться пластиковые формочки.

До этого в Москве юноша выпил свою кровь и попал в больницу с отравлением.

Ранее в Подмосковье кожа девочки покрылась язвами из-за противовирусного препарата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами