Третьеклассница чуть не задохнулась из-за детского набора духов

Baza: школьницу спасли от удушья после аллергии на духи из детского набора

Девятилетняя девочка получила сильнейшую аллергическую реакцию после использования детского набора для изготовления духов, у ребенка мгновенно развился отек горла и носа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мать заказала для дочери набор для изготовления детских духов на одном из маркетплейсов. Девочка приготовила парфюм по инструкции, нанесла состав на кожу.

Практически мгновенно у нее начались проблемы с дыханием, горло и нос распухли, на теле появились красные пятна. По словам матери девочки, ранее аллергических реакций у дочери не было. Духи сразу же смыли, но симптомы продолжали стремительно развиваться, потребовалась медицинская помощь.

Производитель набора утверждает, что его продукция прошла проверку и имеет все сертификаты. При этом некоторые покупатели отмечают, что от компонентов начинают плавиться пластиковые формочки.

