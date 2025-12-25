На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер подтвердил безопасность биометрических сервисов на госуровне

Сбер подтвердил надежный уровень защиты своих сервисов биометрии
true
true
true
close
Сбер

Сбер первым в России получил полный комплект заключения регуляторов, подтверждающих надежный уровень защиты биометрических сервисов «Оплата улыбкой» и биометрической системы и контроля управления доступом в здания на государственном уровне, сообщает ТАСС.

Безопасность биоэквайринга и биометрического доступа подтвердило заключения Федеральной службы безопасности РФ.

«Заключение ФСБ России является дополнением к полученному ранее аттестату соответствия требованиям защиты ФСТЭК России, что свидетельствует о соответствующем закону уровне безопасности хранения и обработки данных в биометрической системе банка», — говорится в сообщении Сбера.

По словам генерального директора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского, новая законодательная база существенно трансформировала российский рынок биометрических систем.

«Подобная оценка и как результат заключение ФСБ России позволяет гарантировать, что биометрия действительно надежно защищена отечественной криптографией. Такая надежная защита биометрии и создает доверие рынка к биометрии и соответствующим аккредитованным биометрическим сервисам аутентификации», — сказал он.

С ним согласился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Подтвержденная защита является одним из гарантов доверия как пользователей, так и рынка в целом к биометрическим технологиям», — сказал он.

