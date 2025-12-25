«Газпром нефть» представила аудиовыпуск «Сказок Севера» с участием Николая Дроздова

«Газпром нефть» при участии Николая Дроздова представила пятый выпуск аудиопроекта «Сказки Севера». Об этом сообщает пресс-служба программы социальных инвестиций «Родные города» компании.

Ненецкие, эвенкийские и якутские сказки о животных уже доступны для бесплатного прослушивания в «Яндекс Музыке», во «ВКонтакте» и других сервисах.

Директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова подчеркнула, что многие из этих историй раньше можно было найти только в редких изданиях региональных библиотек, а сегодня они звучат на популярных цифровых платформах.

«Особенно символично, что новый выпуск озвучил Николай Дроздов — человек, посвятивший жизнь изучению природы и животных. Его голос помогает по-новому раскрыть мудрость северных сказок и заинтересовать ими детей и взрослых», — сказала она.

В новом сборнике лисы, волки, олени, росомахи становятся носителями мудрости народов Севера. Их озвучили артисты Светлана Письмиченко и Михаил Черняк, а также телерадиоведущий Феликс Невелев. Атмосферу дополняют и другие звуки: треск костра, шум ветра, звон оленьих упряжек и народные напевы.

«На территории России живет много народностей. Северные кочевники — одни из самых удивительных, ведь они живут в очень суровых условиях бескрайней тундры. Их многовековая мудрость, выраженная в сказках, может быть очень полезна детям. Поэтому я рад принять участие в выпуске «Сказок Севера», где главными героями являются животные. Ведь это та тема, которой я посвятил всю свою жизнь», — отметил Дроздов.

Новый выпуск стал частью большой цифровой библиотеки skazkisevera.ru, созданной «Газпром нефтью» по программе социальных инвестиций «Родные города». На сегодняшний день она объединяет 50 аудиосказок, представляющих фольклор 15 коренных народов. Многие истории, записанные со слов кочевников еще в начале XX века, ранее существовали только в фондах региональных библиотек. Проект «Сказки Севера» помогает бережно сохранять и развивать культурное наследие коренных народов, делать его доступным для современной аудитории.