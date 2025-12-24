На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры пригородных электричек смогут покупать билеты в приложении Яндекс Go

В Яндекс Go появилась опция покупки билета на электричку
true
true
true
close
alenka2194/Shutterstock/FOTODOM

В приложении Яндекс Go в сервисе «Транспорт» стала доступна покупка билетов на электрички. Первыми воспользоваться новым функционалом могут жители Московского региона и близлежащих областей, таких как Рязанская и Калужская, сообщили в пресс-службе компании.

Выбрав маршрут на электричке, пользователь сможет изучить расписание и перейти к покупке билета на подходящий поезд.

Пассажиры могут покупать билеты как из Москвы, так и из ближайших областей. Билет сохраняется в истории заказов и на главном экране приложения.

Уточняется, что в сервисе можно строить маршруты на разных видах транспорта. Пассажир указывает финальную точку и видит все доступные варианты маршрута, в том числе включающие поездку на пригородных поездах ЦППК.

В компании отметили, что опция особенно удобна в случае, когда пассажиру нужно добраться из Москвы до другого города, к примеру, Истры или Шатуры.

Также жители Московского региона могут пополнить в сервисе курту «Тройка» и купить билет на поезд до аэропорта. В Великом Новгороде, Ярославле, Рыбинске и Вологде в приложении доступна оплата проезда на городском транспорте.

В будущем в компания планируется добавить мультимодальные сценарии — в одной поездке пользователи смогут комбинировать разные виды транспорта, а позже — сразу их оплачивать. Также пользователи в разных регионах России смогут пополнять транспортные карты, покупать абонементы и оплачивать проезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами