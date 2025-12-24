Пассажиры пригородных электричек смогут покупать билеты в приложении Яндекс Go

В приложении Яндекс Go в сервисе «Транспорт» стала доступна покупка билетов на электрички. Первыми воспользоваться новым функционалом могут жители Московского региона и близлежащих областей, таких как Рязанская и Калужская, сообщили в пресс-службе компании.

Выбрав маршрут на электричке, пользователь сможет изучить расписание и перейти к покупке билета на подходящий поезд.

Пассажиры могут покупать билеты как из Москвы, так и из ближайших областей. Билет сохраняется в истории заказов и на главном экране приложения.

Уточняется, что в сервисе можно строить маршруты на разных видах транспорта. Пассажир указывает финальную точку и видит все доступные варианты маршрута, в том числе включающие поездку на пригородных поездах ЦППК.

В компании отметили, что опция особенно удобна в случае, когда пассажиру нужно добраться из Москвы до другого города, к примеру, Истры или Шатуры.

Также жители Московского региона могут пополнить в сервисе курту «Тройка» и купить билет на поезд до аэропорта. В Великом Новгороде, Ярославле, Рыбинске и Вологде в приложении доступна оплата проезда на городском транспорте.

В будущем в компания планируется добавить мультимодальные сценарии — в одной поездке пользователи смогут комбинировать разные виды транспорта, а позже — сразу их оплачивать. Также пользователи в разных регионах России смогут пополнять транспортные карты, покупать абонементы и оплачивать проезд.