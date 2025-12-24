Собянин назвал Москву безусловным лидером по развитию ИИ

Москва стала безусловным лидером России по развитию ИИ и цифровых двойников, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Созданные в нашем городе медицинские, образовательные и многие другие сервисы используют десятки миллионов людей по всей России», — сказал он.

Также Собянин отметил, что за последние 5 лет ИТ-индустрия выросла в 2 раза.

«Доля ИТ-индустрии в городской экономике уже составляет около 10%», — добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что в московском метро начали тестировать беспилотные технологии.