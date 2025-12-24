На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РОЦИТ объяснили причины ограничений работы WhatsApp

Эксперт РОЦИТ Трифонов: разработчики WhatsApp не уделяют внимание безопасности
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) всегда делал ставку на массовость и простоту, а безопасности внимание уделяется по остаточному принципу, заявил эксперт РОЦИТ, специалист по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов, комментируя информацию о новой волне атак вредоносного ПО в мессенджере.

«Разработчикам много раз указывали на проблемы, просили навести порядок и начать выполнять требования закона, причем не только в России, но и в США, но в ответ – тишина», — сказал он.

Трифонов добавил, что «мошенники чувствуют себя в WhatsApp как дома».

«Пользователям же по факту предлагают разбираться со всем этим великолепием самостоятельно. В такой ситуации ограничения выглядят вполне логично, а переход на отечественные мессенджеры – уже не вопрос удобства, а элементарной цифровой гигиены», — рассказал он.

Также член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что каждую неделю появляется новая информация про вирусы и мошенничество в WhatsApp.

«Российские регуляторы не раз предупреждали мессенджер, что сервис постоянно используется в преступных схемах, безопасность хромает, риски для пользователей растут. Но WhatsApp предпочел сделать вид, что его это не касается. В итоге никакой реальной защиты нет, а все последствия ложатся на самих пользователей», — сказал он.

Напомним, ранее эксперты Trend Micro сообщили о новой волне атак банковского вредоносного ПО Water Saci, которая распространяется через WhatsApp. Злоумышленники рассылают сообщения якобы от знакомых, побуждая открыть вложения.

