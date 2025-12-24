Новые функции кольца Sber помогут лучше заботиться о здоровье

Умное кольцо Sber получилось три новые функции, которые помогут лучше следить за здоровьем, сном и физической активностью, сообщает пресс-служба компании.

Теперь все пользователи умного кольца Sber смогут активировать страховку «СберСтрахования», которая покроет бытовые и спортивные травмы.

Также теперь персонализированные настройки кольца помогут придерживаться индивидуального режима сна. Новая функция «Привычка сна» поможет пользователю придерживаться оптимальной продолжительности сна и сформировать привычки для восстановления сил.

Кроме того, пользователь может увидеть данные кольца не только в мобильном приложении, но и получить отчет файлом. Пользователь сможет отправить файл с подробной статистикой тренеру, врачу, психологу или сомнологу.