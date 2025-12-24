На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Судоверфь «Звезда» передала заказчику впервые построенный в России танкер-газовоз

На судоверфи «Звезда» заказчику передали ледокольный танкер «Алексей Косыгин»
«Роснефть»

На судоверфи «Звезда» прошла церемония передачи заказчику ПАО «Совкомфлот» ледокольного танкера класса ARC 7 «Алексей Косыгин», впервые построенного в России, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Судно назвали в честь советского политического и государственного деятеля, дважды Героя Социалистического Труда Алексея Косыгина. Участие в церемонии имянаречения судна принимал президент России Владимир Путин.

Верфь «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента России, а оператором проекта является ПАО «НК «Роснефть».

Как рассказал капитан танкера Сергей Гень, судно является уникальным.

«Я участвовал в пуско-наладочных работах, общался с инженерами, а со всей страны были собраны лучшие специалисты, и я испытываю гордость за страну, за то, что у нас все получилось. Мы работали одной командой, у нас была хорошая кооперация в работе и некоторые моменты мы сделали даже лучше, чем предполагали», — сказал он.

Гень добавил, что на судне внедрены улучшения, сделанные на основе опыта эксплуатации зарубежных судов.

«В частности, улучшена носовая конечность и мы ожидаем более эффективных ледокольных характеристик», — сказал он.

Каждый газовоз вмещает более 172 тыс. кубометров сжиженного природного газа и оборудован тремя уникальными винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК «Звезда» заводом «Сапфир». Длина судна – 300 м, ширина – 48,8 м, дедвейт – 81 000 т. Мощность силовой установки газовоза составляет 60 МВт.

Один из помощников на судне Антон Гамбург отметил, что ходовые и газовые испытания «Алексея Косыгина» были пройдены успешно.

«Впереди - испытания льдами Северного морского пути. Танкер ледового класса Arc 7 может проходить через льды толщиной 2,1 метра, способен передвигаться и выполнять свои функции в самых тяжелый штормовых условиях», — сказал он.

Танкер «Алексей Косыгин» построили и спустили на воду с помощью сухого дока, технические параметры которого позволяют строить большинство типов существующих и перспективных судов водоизмещением до 350 тыс. тонн.

