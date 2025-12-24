Эксперт напомнил, что делать при утечке газа в квартире

Чтобы обнаружить утечку газа в квартире, можно использовать мыльную пену — появление пузырей будет свидетельствовать о поломке. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, отметив, что при утечке нужно сразу же перекрыть главный кран на трубе и открыть окна.

«Когда в жилом помещении возникает запах газа, это сигнализирует о ситуации, требующей спокойных и быстрых действий. Важно учитывать, что метан может вытеснять кислород, что порой ведет к удушью или отравлению. При определенном скоплении вещества в комнате любая искра может спровоцировать возгорание или даже разрушение стен. Распознать проблему можно, если проявить внимание к деталям. Сам газ не имеет запаха, но в него специально добавляют одоранты, пахнущие довольно неприятно. Это требование прописано в правилах эксплуатации сетей. Иногда при утечках на трубах появляется влага, а счета за коммунальные услуги подозрительно растут. Если есть сомнения, можно нанести на стыки труб обычную мыльную пену: появление пузырей подтвердит наличие выхода газа. Если вы обнаружили утечку, важно сразу же перекрыть главный кран на трубе. Стоит также выключить саму плиту или котел. Использовать электричество в такой момент запрещено. Обычный щелчок выключателя или звонок в дверь могут вызвать искру, поэтому свет и приборы трогать нельзя. Надо как можно шире открыть все окна, чтобы сквозняк выдул опасные пары. После этого лучше сразу вывести всех из квартиры и выйти на лестницу или на улицу», — сказал он.

Бондарь посоветовал сразу же вызывать экстренные службы, а если кому-то стало плохо — врачей.

«Уже находясь в безопасном месте, необходимо набрать номер аварийной газовой службы 104 или единый номер экстренных служб 112. Эти звонки бесплатны с любого мобильного, даже если на счету нет средств. Диспетчеру спокойно назовите свой адрес и опишите ситуацию. Если кому-то стало плохо, кружится голова или тошнит, стоит вызвать врачей, так как это могут быть признаки воздействия газа. Регулярная проверка оборудования специалистами и установка простых домашних датчиков, вероятно, помогут избежать тревоги и опасных ситуаций», — добавил он.

Ранее шесть человек, включая двоих детей, отравились газом в Орске.