На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ИТ-комитете Госдумы прокомментировали обвинения WhatsApp в адрес России

Депутат Боярский: у WhatsApp были годы на исполнение законодательства России
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Россия требует от всех компаний одинакового исполнения своих законов. WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) многие годы не выполнял эти условия, потому текущие заявления платформы неконструктивны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«У платформы были годы и большое количество призывов с нашей стороны приземлиться, открыть полномочное представительство, локализовать данные пользователей, завести страничку в Роскомнадзоре, взаимодействовать с правоохранительными органами в части противодействия правонарушениям, в том числе мошенническим действиям. Коллеги никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления, то это не очень красиво», — отметил депутат.

Так Боярский прокомментировал обвинения WhatsApp в адрес России — иностранная платформа заявила, что власти страны лишили более 100 млн граждан права на частную коммуникацию перед праздниками.

Также депутат подвел итоги работы комитета за текущий год. По его словам, депутаты вели работу над 55 законопроектами, 28 из них завершены, ключевыми направлениями стали борьба с мошенничеством и создание национального мессенджера.

Говоря об итогах введения антифрод-пакета, депутат уточнил, что его работа уже способствовала снижению зарегистрированных преступлений на 25%, в 13 раз сократила утечку данных, а также помогла заморозке 11,1 млн номеров иностранцев, идентификации 4,8 млн иностранных граждан через ЕБС и привлечению к ответственности дропперов — в базу внесены 200 тысяч человек, заведено 222 уголовных дела.

Также Боярский отметил успехи мессенджера Mах, который недавно достиг отметки в 75 миллионов пользователей.

Депутат также напомнил, что во втором антифрод-пакете предлагается ввести в оборот детские SIM-карты, которые позволяют не только фильтровать контент, но и получать оперативные данные о геолокации ребенка для его родителей или законных представителей.

Кроме того, Боярский прокомментировал обращения о телефонном мошенничестве, в том числе из Армении, подчеркнув, что большинство русскоязычных мошеннических звонков исходят не из России, а из Украины, и что попытки действовать с территории РФ быстро пресекаются.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами