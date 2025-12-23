В ИТ-комитете Госдумы прокомментировали обвинения WhatsApp в адрес России

Россия требует от всех компаний одинакового исполнения своих законов. WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) многие годы не выполнял эти условия, потому текущие заявления платформы неконструктивны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«У платформы были годы и большое количество призывов с нашей стороны приземлиться, открыть полномочное представительство, локализовать данные пользователей, завести страничку в Роскомнадзоре, взаимодействовать с правоохранительными органами в части противодействия правонарушениям, в том числе мошенническим действиям. Коллеги никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления, то это не очень красиво», — отметил депутат.

Так Боярский прокомментировал обвинения WhatsApp в адрес России — иностранная платформа заявила, что власти страны лишили более 100 млн граждан права на частную коммуникацию перед праздниками.

Также депутат подвел итоги работы комитета за текущий год. По его словам, депутаты вели работу над 55 законопроектами, 28 из них завершены, ключевыми направлениями стали борьба с мошенничеством и создание национального мессенджера.

Говоря об итогах введения антифрод-пакета, депутат уточнил, что его работа уже способствовала снижению зарегистрированных преступлений на 25%, в 13 раз сократила утечку данных, а также помогла заморозке 11,1 млн номеров иностранцев, идентификации 4,8 млн иностранных граждан через ЕБС и привлечению к ответственности дропперов — в базу внесены 200 тысяч человек, заведено 222 уголовных дела.

Также Боярский отметил успехи мессенджера Mах, который недавно достиг отметки в 75 миллионов пользователей.

Депутат также напомнил, что во втором антифрод-пакете предлагается ввести в оборот детские SIM-карты, которые позволяют не только фильтровать контент, но и получать оперативные данные о геолокации ребенка для его родителей или законных представителей.

Кроме того, Боярский прокомментировал обращения о телефонном мошенничестве, в том числе из Армении, подчеркнув, что большинство русскоязычных мошеннических звонков исходят не из России, а из Украины, и что попытки действовать с территории РФ быстро пресекаются.