«Роснефть» представила маршрут для зимних путешествий в Самарской области

«Роснефть» открыла автомаршрут «Горные выходные»
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» и министерство туризма Самарской области открыли новый туристический маршрут «Горные выходные», сообщает пресс-служба компании.

Новый маршрут представили на автозаправочном комплексе «Роснефти» в Новокуйбышевске. В рамках презентации для участников провели новогоднюю викторину, а за правильные ответы гости получали подарки от Деда Мороза.

В рамках нового маршрута автолюбители посетят популярные локации Самарского и Саратовского регионов, среди которых комплекс «Волжские термы», детский технопарк «Кванториум – 63 регион», стадион «Самара Арена» и другие.

Также во время путешествия автолюбителям посоветовали посетить семейный парк «Пара Альпак».

Конечная точка маршрута находится в горнолыжном комплексе «Вишневая гора» в лесопарке Саратова.

Напомним, «Горные выходные» — это четвертый туристический маршрут «Роснефти» и министерства туризма Самарской области. Ранее в регионе открыли маршруты «Жигулевские выходные», «Заволжские горизонты» и «Уральский ветер».

