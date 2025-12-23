Родителям объяснили, как распознать пневмонию у ребенка

Врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Яна Тимина в беседе с РИАМО рассказала, как распознать пневмонию у ребенка. По ее словам, симптомы заболевания неспецифичны и могут напоминать обычную ОРВИ: слабость, повышение температуры, потеря аппетита. Иногда наблюдаются боль в грудной клетке и одышка. Кашель при этом не всегда выраженный.

«Вирусные инфекции, в том числе и грипп, могут осложниться течением пневмонии. Поэтому ребенка с ухудшением самочувствия важно показать врачу как можно раньше», — подчеркнула специалист.

У некоторых детей пневмония может и вовсе протекать скрытно: без высокой температуры, кашля и признаков интоксикации. Самый эффективный способ постановки диагноза — рентгенография органов грудной клетки, а в некоторых случаях компьютерная томография, добавила Тимина.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов до этого рассказал, как по одному признаку отличить грипп от простуды.

Для гриппа, по его словам, характерно внезапное и острое начало: заболевший часто может назвать не только день, но и час, когда почувствовал себя плохо. Температура за несколько часов поднимается до 39-40°C, сопровождаясь сильной ломотой, головной болью и выраженной слабостью.

