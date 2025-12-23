Врачи оценили сообщения о «слепоте» россиян из-за гриппа А

Заражение гриппом может приводить к разным осложнениям, но случаи проблем со зрением крайне редки – как сообщила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, в ее практике подобных пациентов не было. Чтобы избежать негативных последствий, она в беседе с 360.ru призвала россиян не переносить болезнь на ногах, отметив, что особенно рискуют сердечники.

Врач подчеркнула, что о серьезных проблемах со зрением из-за гриппа слышит впервые, отметив, что и сама недавно перенесла болезнь, но благодаря вакцинации – в легкой форме.

«Держалась один-два дня температура без осложнений, и достаточно быстро я пришла в строй. Сколько у меня пациентов было — они ничего такого не говорили», — подчеркнула Ярцева.

Она призвала россиян при симптомах гриппа оставаться дома и соблюдать постельный режим, не распространяя инфекцию под особым риском, по ее словам, находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов подтвердил, что грипп может вызывать проблемы со зрением, но они проходят после выздоровления. Однако не исключены и другие, не менее серьезные осложнения – например, могут обостриться ХОБЛ, астма, заболевания печени и почек.

«Ответственное отношение к профилактике инфекции и лечению — лучший способ защитить здоровье и избежать последствий заболевания», — подчеркнул врач.

Напомним, по данным Telegram-канала Baza, россияне после перенесенного гриппа А испытывают серьезные проблемы со зрением – они алуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение. У многих осложнения проявляются на третий-пятый день болезни. Одна из перенесших болезнь жительниц Москвы обратилась за полной диагностикой зрения, ей поставили диагноз «Синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». Отмечается, что на восстановление потребуется около двух недель.

