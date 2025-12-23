На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Яндекс Go» добавил ИИ-подсказки для пассажиров такси по местам назначения

«Яндекс Go» упростил пользователям подготовку к визиту в новое место
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры «Яндекс Go» получат ИИ-подсказки при поездках в рестораны, театры, отели, парки и другие заведения. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Рекомендации появляются автоматически на экране заказа, если в маршруте указано название места, а не просто адрес. В текущий момент эта функция пока работает в Москве, но в будущем станет доступна во всех городах.

Подсказки создает нейросеть семейства Alice AI, которая анализирует и саммаризирует отзывы пользователей. Пассажир сможет узнать ключевые детали — например, какие блюда стоит заказать в кафе или что особенно ценят посетители в галерее.

По данным сервиса, поездки с указанием названий заведений составляют около четверти всех заказов в месяц. Чаще всего пользователи вводят названия при поездках в кафе, рестораны, учебные заведения, аэропорты и транспортные узлы.

Для генерации подсказок ИИ использует данные «Яндекс Карт»: название, тип организации и тексты отзывов. LLM-модель извлекает суть каждого отзыва, формирует краткие фразы, а отдельный классификатор убирает повторы и проверяет грамматику. Технология работает с базой из более чем 70 млн отзывов, к которым еженедельно добавляются около 30 тыс. новых. В итоге пользователь видит лаконичные подсказки до 100 символов, удобные для чтения в пути.

Кроме того, в приложении появились быстрые действия без переключения между сервисами. Также для музеев и культурных площадок доступна покупка билетов. А случае, когда поездка ведет в аэропорт или на вокзал, пассажир может сразу увидеть онлайн-табло и статус рейса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами