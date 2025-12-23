«Яндекс Go» добавил ИИ-подсказки для пассажиров такси по местам назначения

Пассажиры «Яндекс Go» получат ИИ-подсказки при поездках в рестораны, театры, отели, парки и другие заведения. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Рекомендации появляются автоматически на экране заказа, если в маршруте указано название места, а не просто адрес. В текущий момент эта функция пока работает в Москве, но в будущем станет доступна во всех городах.

Подсказки создает нейросеть семейства Alice AI, которая анализирует и саммаризирует отзывы пользователей. Пассажир сможет узнать ключевые детали — например, какие блюда стоит заказать в кафе или что особенно ценят посетители в галерее.

По данным сервиса, поездки с указанием названий заведений составляют около четверти всех заказов в месяц. Чаще всего пользователи вводят названия при поездках в кафе, рестораны, учебные заведения, аэропорты и транспортные узлы.

Для генерации подсказок ИИ использует данные «Яндекс Карт»: название, тип организации и тексты отзывов. LLM-модель извлекает суть каждого отзыва, формирует краткие фразы, а отдельный классификатор убирает повторы и проверяет грамматику. Технология работает с базой из более чем 70 млн отзывов, к которым еженедельно добавляются около 30 тыс. новых. В итоге пользователь видит лаконичные подсказки до 100 символов, удобные для чтения в пути.

Кроме того, в приложении появились быстрые действия без переключения между сервисами. Также для музеев и культурных площадок доступна покупка билетов. А случае, когда поездка ведет в аэропорт или на вокзал, пассажир может сразу увидеть онлайн-табло и статус рейса.