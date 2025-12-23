Россияне стали чаще пользоваться печатными изданиями

Каждый четвертый россиянин (26%) читает бумажные издания во время поездок, где не всегда работает интернет, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), в 2025 году аудитория печатных изданий в России выросла на 2,5 млн человек.

Исследование Rambler&Co показало, что 22% россиян ценят тактильный опыт, пользуясь бумажными изданиями, 18% таким способом отдыхают от бесконечной информационной ленты, 17% используют как способ цифрового детокса, а еще 17% таким образом могут вдумчиво размышлять о прочитанном.

По данным исследования, 52% респондентов рады, что печатные издания снова становятся популярными. Также 28% заняли нейтральную позицию в этом вопросе, 13% называют печатные издания лишней тратой ресурсов, а 7% заявили, что печать не может конкурировать к онлайн-медиа.

Говоря о минусах, 52% россиян отметили, что печатные издания не могут гарантировать получение нужной информации, 23% не хотят тратить время на чтение без подбора контента, 13% назвали «невозможность подачи оперативной информации», а 12% заявили об отсутствии сформированной картины дня.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 11 по 18 декабря 2025 года. Всего в нем приняли участие 2147 интернет-пользователей.