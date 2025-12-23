На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали подумать о безопасности новогоднего стола

Роскачество: неверно подготовленный новогодний стол может привести к отравлению
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

При организации новогоднего застолья важно позаботиться не только о вкусе, но и о безопасности блюд. Если неправильно размораживать и хранить продукты, заправлять салаты не в нужное время, легкомысленно относиться к вопросу выбора деликатесов, то можно спровоцировать отравление, предупредила в беседе с RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По ее словам, главную опасность представляют многокомпонентные салаты с майонезом или сметаной – оливье, сельдь под шубой. Сочетание вареных овощей, яиц, мясных продуктов – это идеальная среда для размножения патогенных микроорганизмов, что особенно быстро происходит при комнатной температуре.

«Поэтому наше железное правило: приготовили — заправили — поставили в холодильник. И на стол салат должен выставляться только на время трапезы, а не на всю ночь. Ещё лучше будет заправлять салат непосредственно перед подачей на стол», — подчеркнула Спеценко.

Второй риск – это неправильная разморозка скоропортящихся продуктов, включая птицу, мясо и рыбу. Важно не размораживать их при комнатной температуре, а ставить на нижнюю полку холодильника, помещать в холодную воду или использовать специальный режим микроволновки. Повторно замораживать уже оттаявшие продукты категорически нельзя, подчеркнула эксперт.

Она также призвала тщательно выбирать готовые деликатесы – например, мягкие сыры с плесенью, сыровяленые колбасы, копченую рыбу и прочие. Их важно покупать строго в проверенных магазинах, изучая целостность упаковки, дату и срок хранения, предупредила специалист Роскачества.

Кроме того, Спеценко призвала помнить о правилах гигиены, особенно во время приготовления блюд. В том числе важно мыть руки, использовать отдельные доски для сырых и готовых продуктов, правильно обрабатывать мясо и рыбу.

Ранее россиянам напомнили, сколько можно хранить оливье, чтобы не отравиться.

