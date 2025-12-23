Стало известно, чем говяжьи кебабы полезны для здоровья

Острые говяжьи кебабы содержат биодоступный цинк и железо, которые являются катализаторами синтеза кератина. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Наталья Соловьева.

По ее словам, это поможет справиться с дефицитом железа, который отражается на цвете лица и тонусе кожи. Для лучшего усвоения элемента эксперт посоветовала есть мясо с овощами, содержащими витамин С.

Диетолог Анна Гордеева добавила, что маринад для кебабов часто включает чили, чеснок и имбирь, острота от которых временно повышает температуру тела и заставляет организм тратить больше калорий на охлаждение. Кроме того, специи обладают антисептическим действием и поддерживают здоровье кишечника и микробиоты.

«Острое мясо — это отличный способ контролировать аппетит. Яркий вкус дает сигнал мозгу о насыщении гораздо быстрее, чем пресная пища», — заключила Гордеева.

В пресс-службе сети ресторанов «Бургер Кинг» «Газете.Ru» рассказали, что россияне предпочитают бургеры с говядиной — в ресторанах на них приходится в среднем 69% продаж, в доставке — 72%. Куриные блюда держатся на уровне 26 и 22% соответственно. На рыбу приходится по около 2%.

