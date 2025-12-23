Врач объяснила, как не навредить зрению гирляндами

Гирлянду лучше ставить на статичный режим, чтобы не навредить зрению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог городской поликлиники № 36 Любовь Нозина.

По ее словам, старые или очень дешевые варианты могут слишком часто мерцать, что вызывает утомляемость, рассеянность и головную боль. Кроме того, навредить могут ослепительные гирлянды холодного белого или синего оттенка, поэтому стоит отдавать предпочтение теплому, янтарному или желтоватому свету.

«Откажитесь от мигающих режимов и стробоскопов <...> простой тест: наведите камеру смартфона на горящую гирлянду. Если на экране побегут полосы или вы увидите сильную пульсацию – от такой модели лучше отказаться. <...> Выключайте гирлянды за два часа до сна. Это даст глазам и нервной системе необходимую темноту для полноценного отдыха», – сказала Нозина.

Врач также посоветовала чаще делать гимнастику для глаз или чаще моргать во избежание сухости глаз.

Ученые до этого сообщили, что гирлянды, световые фигуры и мигающие огни для некоторых людей могут стать источником дискомфорта, усталости и даже проблем со здоровьем. Так, у людей с расстройствами аутистического спектра нередко наблюдается повышенная сенсорная чувствительность, из-за чего мигание воспринимается как чрезмерное раздражение. Люди, страдающие мигренями, также могут реагировать на яркий и контрастный свет головной болью, поскольку он стимулирует зрительную кору.

