На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве наградили победителей викторины «Роснефти» о белом медведе

«Роснефть» разыграла подарки в викторине о белом медведе
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

В Москве состоялось награждение победителей викторины «Роснефти», посвященной белому медведю. Об этом сообщается на сайте компании.

Мероприятие прошло у главной новогодней елки компании на Манежной площади, ставшей центральным элементом праздничного парка «Роснефти».

Отмечается, что пространство украшают световая инсталляция, сани в виде гоночного болида команды Lada Sport Rosneft, сказочная арка Деда Мороза и фигура белого медведя — официального символа компании.

Как уточнили в «Роснефти», викторина проводилась в течение пяти дней в эфире радиостанции «Дорожное радио» в рамках проекта «Мишка в Москве». Ведущие рассказывали факты об Арктике и белом медведе, а затем задавали слушателям вопросы о повадках, среде обитания и особенностях полярного хищника. Победителями становились те, кто первым дозванивался в прямой эфир и давал правильный ответ.

Все победители получили памятные подарки от «Роснефти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами