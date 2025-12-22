В Москве наградили победителей викторины «Роснефти» о белом медведе

В Москве состоялось награждение победителей викторины «Роснефти», посвященной белому медведю. Об этом сообщается на сайте компании.

Мероприятие прошло у главной новогодней елки компании на Манежной площади, ставшей центральным элементом праздничного парка «Роснефти».

Отмечается, что пространство украшают световая инсталляция, сани в виде гоночного болида команды Lada Sport Rosneft, сказочная арка Деда Мороза и фигура белого медведя — официального символа компании.

Как уточнили в «Роснефти», викторина проводилась в течение пяти дней в эфире радиостанции «Дорожное радио» в рамках проекта «Мишка в Москве». Ведущие рассказывали факты об Арктике и белом медведе, а затем задавали слушателям вопросы о повадках, среде обитания и особенностях полярного хищника. Победителями становились те, кто первым дозванивался в прямой эфир и давал правильный ответ.

Все победители получили памятные подарки от «Роснефти».