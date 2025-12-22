Эксперт рассказал, как получить компенсацию за долгую доставку товара

В случае несвоевременной доставки товара у покупателя есть ограниченные возможности для взыскания компенсации за причиненные ему неудобства. Об этом RT рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Потребитель может доказать свои прямые убытки, например, если он вызвал такси, а такси вовремя не приехало, и человек опоздал на самолет, у него сорвалось какое-то мероприятие, важная деловая встреча, то здесь он может взыскать убытки прямые и косвенные с транспортной компании», — объяснил специалист.

Он отметил, что если речь идет о доставке какого-либо товара, то потребитель может лишь отказаться от вещи, которая была доставлена не вовремя.

По словам эксперта, покупатель может попытаться получить компенсацию, если ему удастся документально доказать, что продавец обещал доставить товар в конкретные сроки. Для этого понадобится переписка с поддержкой, скриншоты сайта или договор. Необходимо будет доказать, что в данном случае потребитель понес ущерб.

При этом специалист напомнил, что некоторые обстоятельства, в числе которых загруженность курьерской службы, не являются форс-мажорным ситуациями и не освобождают от ответственности.

