На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, как получить компенсацию за долгую доставку товара

Эксперт Шапкин: за долгую доставку можно получить компенсацию при наличии договора
true
true
true
close
Shutterstock/Avigator Fortuner

В случае несвоевременной доставки товара у покупателя есть ограниченные возможности для взыскания компенсации за причиненные ему неудобства. Об этом RT рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Потребитель может доказать свои прямые убытки, например, если он вызвал такси, а такси вовремя не приехало, и человек опоздал на самолет, у него сорвалось какое-то мероприятие, важная деловая встреча, то здесь он может взыскать убытки прямые и косвенные с транспортной компании», — объяснил специалист.

Он отметил, что если речь идет о доставке какого-либо товара, то потребитель может лишь отказаться от вещи, которая была доставлена не вовремя.

По словам эксперта, покупатель может попытаться получить компенсацию, если ему удастся документально доказать, что продавец обещал доставить товар в конкретные сроки. Для этого понадобится переписка с поддержкой, скриншоты сайта или договор. Необходимо будет доказать, что в данном случае потребитель понес ущерб.

При этом специалист напомнил, что некоторые обстоятельства, в числе которых загруженность курьерской службы, не являются форс-мажорным ситуациями и не освобождают от ответственности.

Ранее россиянам объяснили, можно ли вернуть деньги за задержку доставки еды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами