В Екатеринбурге женщина разломала снежный замок и предложила детям пожаловаться в ООН

В Екатеринбурге женщина с ребенком демонстративно разрушила снежный замок, который лепили дети, и предложила им обратиться с жалобой в ООН. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на детской площадке в ЖК «Изумрудный бор». Группа детей занималась строительством снежной крепости. По свидетельствам очевидцев, к ним подошла женщина с ребенком и зеленой ледянкой в руках.

Без объяснений начала разрушать постройку, вызвав слезы у других детей. На возмущение и вопросы со стороны одной из находившихся на площадке соседок женщина, по словам свидетелей, ответила, что дети могут пожаловаться на ее действия в Организацию Объединенных Наций (ООН). После чего бросила ледянку в лицо одной из оппоненток.

До этого московский школьник поссорился с матерью, забрал копилку и пропал.

Ранее во Владивостоке отец избил дочь-школьницу за то, что она не брала трубку.