Россиянам объяснили, нужно ли наблюдаться у врача после удаления папилломы

Пациентам, которые удалили папилломы, стоит наблюдаться у врача в случае рецидива на том же месте, появления новых образований или при возникновении признаков воспаления в зоне удаления. Об этом RuNews24.ru рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», к.м.н., врач-онколог Елена Чулкова.

По ее словам, после удаления аногенитальных кондилом посещать специалиста нужно обязательно.

«Первый осмотр обычно назначают через три месяца после удаления. Врач оценивает зону заживления и выявляет возможные ранние рецидивы. Последующие осмотры могут быть рекомендованы каждые 6-12 месяцев в течение 1-2 лет, так как риск рецидива наиболее высок в первые 2 года», — уточнила Чулкова.

Она подчеркнула, что женщинам, у которых были обнаружены кондиломы, нужно регулярно проходить скрининг рака шейки матки (ПАП-тест и тест на ВПЧ) у гинеколога. Лечащий врач также может установить индивидуальный график наблюдения людей из групп риска (с иммунодефицитом, с историей дисплазии шейки матки).

Фармацевтическая компания «Нанолек» при участии Фонда развития промышленности (ФРП) до этого запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) полного цикла. Как заявил генеральный директор «Нанолека» Евгений Баринов на церемонии запуска производства, проект ВПЧ предполагает строительство двух участков по производству антигенов.

