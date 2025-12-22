На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, нужно ли наблюдаться у врача после удаления папилломы

Врач Чулкова: после удаления папилломы может потребоваться контроль
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Пациентам, которые удалили папилломы, стоит наблюдаться у врача в случае рецидива на том же месте, появления новых образований или при возникновении признаков воспаления в зоне удаления. Об этом RuNews24.ru рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», к.м.н., врач-онколог Елена Чулкова.

По ее словам, после удаления аногенитальных кондилом посещать специалиста нужно обязательно.

«Первый осмотр обычно назначают через три месяца после удаления. Врач оценивает зону заживления и выявляет возможные ранние рецидивы. Последующие осмотры могут быть рекомендованы каждые 6-12 месяцев в течение 1-2 лет, так как риск рецидива наиболее высок в первые 2 года», — уточнила Чулкова.

Она подчеркнула, что женщинам, у которых были обнаружены кондиломы, нужно регулярно проходить скрининг рака шейки матки (ПАП-тест и тест на ВПЧ) у гинеколога. Лечащий врач также может установить индивидуальный график наблюдения людей из групп риска (с иммунодефицитом, с историей дисплазии шейки матки).

Фармацевтическая компания «Нанолек» при участии Фонда развития промышленности (ФРП) до этого запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) полного цикла. Как заявил генеральный директор «Нанолека» Евгений Баринов на церемонии запуска производства, проект ВПЧ предполагает строительство двух участков по производству антигенов.

Ранее «безвредный» для мозга вирус заподозрили в связи с болезнью Паркинсона.

