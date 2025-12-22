На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач дала советы по выбору дезодоранта

Врач Лебедева: дезодорант будет бороться с причиной запаха пота
africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

При выборе средства для борьбы с потоотделением важно прежде всего понять разницу между дезодорантом и антиперспирантом. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог Екатерина Лебедева.

По ее словам, первые борются с причиной запаха, подавляя размножение бактерий, вторые — механически закупоривают потовые железы с помощью солей алюминия, блокируя само выделение жидкости.

«Антиперспиранты — это эффективное средство, но ими нельзя пользоваться круглосуточно, особенно в сильную жару, так как это нарушает естественный теплообмен организма», — подчеркнула Лебедева.

Врач добавила, что наиболее мощными средствами считаются спреи, однако, они агрессивны и могут вызвать реакцию на чувствительной коже, стики при постоянном использовании провоцируют раздражение из-за плотной текстуры. К наиболее щадящим относятся део-гели и део-кремы, заключила эксперт.

Эксперт и продакт-менеджер бренда VOIS Алина Колмакова до этого рассказала «Газете.Ru», что главное отличие натурального дезодоранта от дезодорантов-антиперспирантов — в безопасности, однако людям с повышенной потливостью такие средства не подойдут.

Ранее россиянам дали советы, как одеться на корпоратив, чтобы остаться чистым и свежим.

