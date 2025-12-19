На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НЦ «Россия» прошла премьера нового сезона популярного российского сериала

В НЦ «Россия» презентовали второй сезон сериала «Ландыши. Вторая весна»
Национальный центр «Россия»

В Национальном центре «Россия» прошла предновогодняя премьера второго сезона популярного сериала от Wink «Ландыши. Вторая весна», сообщает пресс-служба национального центра.

«Год назад исполнители главных ролей Ника Здорик и Сережа Городничий стеснялись, выходя на сцену. Тогда я им сказала: ведите себя увереннее, завтра вы проснетесь настоящими звездами. Так оно и случилось. Мы очень надеемся, что вы так же будете смотреть второй сезон, так же будете любить его и переживать за героев», — рассказала генеральный продюсер Института развития интернета (ИРИ) Елена Лапина.

Ведущими праздника стали рэпер ST и его супруга Ассоль. Для гостей выступили разные исполнители, среди которых Наталика, «7 станций», дуэт Nansi & Sidorov и другие.

«Желаю каждой Кате найти своего Леху, а каждому Лехе — свою Катю. И желаю всем такой же нежной любви и в следующем году, и вообще — всю жизнь», — отметил со сцены продюсер и сценарист сериала, генеральный продюсер компании «Всемирные русские студии» Юрий Сапронов.

Напомним, с момента премьеры сериала в январе 2025 года его посмотрели более 100 млн раз на разных платформах. Премьера второго сезона «Ландышей» состоится на платформе Wink.ru 1 января 2026 года.

