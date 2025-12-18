Пьяный мужчина с топором разгромил бар после отказа включить любимую песню

В городе Советске пьяный посетитель, недовольный музыкой, устроил погром в баре с топором в руках. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Инцидент произошел в ночь на 13 декабря в одном из баров на улице Александра Невского. 43-летний местный житель, находясь в сильном алкогольном опьянении, потребовал у сотрудников заведения включить любимую песню, но получил отказ.

Дебошир схватил топор, ударил им по стойке бара и начал угрожать посетителям и сотрудникам заведения. На место был вызван наряд полиции, дебошира удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурант заключен под стражу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

