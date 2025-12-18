На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный мужчина с топором разгромил бар после отказа включить любимую песню

В Калининградской области мужчина с топором разгромил бар
true
true
true

В городе Советске пьяный посетитель, недовольный музыкой, устроил погром в баре с топором в руках. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Инцидент произошел в ночь на 13 декабря в одном из баров на улице Александра Невского. 43-летний местный житель, находясь в сильном алкогольном опьянении, потребовал у сотрудников заведения включить любимую песню, но получил отказ.

Дебошир схватил топор, ударил им по стойке бара и начал угрожать посетителям и сотрудникам заведения. На место был вызван наряд полиции, дебошира удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурант заключен под стражу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Приморье сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего подростка, который, находясь в травмпункте с переломом ноги, устроил дебош, а затем выпрыгнул из окна и спрятался на парковке.

Ранее петербуржец напал на продавщицу после замечания не курить в магазине.

