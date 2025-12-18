На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владимире раскрыта схема обмана дольщиков на 4 млрд рублей

Дело о хищении более 4 млрд рублей у дольщиков во Владимире передано в суд
close
Антон Денисов/РИА «Новости»

Дело о мошенничестве, в результате которого 1,6 тысячи дольщиков во Владимире потеряли свыше 4 млрд рублей, направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Троим обвиняемым в данном преступлении назначено наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». Двое из них заключены под стражу, третий находится под домашним арестом.

По информации следствия, в период с 2017 по 2022 год фигуранты заключали с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов во Владимире. Один из обвиняемых руководил несколькими строительными фирмами и, чтобы создать видимость проводимых работ, мошенники направляли небольшую часть денег на возведение объектов, а остальные средства тратили на собственные нужды. Как уточнила Волк, сроки сдачи домов переносились не один раз.

«В итоге договорные обязательства так и не были соблюдены», — отметила официальный представитель МВД.

Уточняется, что в ходе следственных действий, были собраны доказательства участия фигурантов в шести эпизодах преступной деятельности, а объем уголовного дела составил более 290 томов. Потерпевшими были признаны 1600 граждан, которые заключили около 2 тыс. договоров долевого строительства. Общий ущерб от действия фигурантов, составил более 4 млрд рублей. Отмечается, что суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

Ранее в России появилась новая категория обманутых дольщиков.

