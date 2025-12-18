«Очень обидно»: студенты МГПУ — об отчислениях и переводах в другие вузы

Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) негативно относятся к закрытию непедагогических направлений и переводу учащихся в другие вузы. Об этом «Газете.Ru» заявила одна из студенток Мария (имя изменено), отметив, что студенты хотят доучиться в своем университете.

«Я студентка направления «Реклама и связи с общественностью». На этой неделе преподаватели сообщили нам о том, что в среду у нас собрание в главном корпусе. Мы приехали туда. Там были представители РГГУ (вуза, в который нас хотят перевести) и представители Минобра. К нам вышли эти люди, начали рассказывать про реновацию и про какие-то изменения в столице в сфере образования. Потом сказали, что нас всех переводят в другие вузы. Сказать, что мы недовольны/шокированы/расстроены — не сказать ничего. Это очень обидно. Мы привыкли к нашим преподавателям, мы привыкли элементарно к нашему учебному корпусу, ко всей специфике учебы в МГПУ, а тут такие новости. Мы резко негативно относимся к этим нововведениям и будем настаивать на том, чтобы нынешним курсам дали доучиться», — сказала она.

Мария добавила, что студентам не показывают официальных документов, но при этом заставляют подписывать заявление о переводе. По ее словам, дополнительных встреч с руководством МГПУ, где учащимся бы разъяснили происходящее, тоже не планируется.

«Есть студенты, которые обрадовались нововведениям, потому что понимают, что в РГГУ будет легче учиться. Я и мои друзья не из их числа. Мы пришли в МГПУ получить достойное образование и опыт, который в дальнейшем можно будет применять в работе. Мы планируем привлечь по максимуму внимание общественности к этой проблеме, потому что не хотим переводиться в другие вузы. Более того, нам не показали ни одного официального документа, в соответствии с которым это все происходит. Зато уже заставили подписать заявления о переводе до 25 декабря (чего мы делать не собираемся без официальных документов)», — подчеркнула девушка.

Накануне МГПУ сообщил, что с 1 сентября 2026 года в вузе будут закрыты все непедагогические направления, а студенты «Дизайна», «Социологии», «Рекламы и связей с общественностью» и других специальностей будут переведены в вузы-партнеры — РГГУ, РАНХиГС и другие. Утверждается, что студентам не нужно будет сдавать дополнительные экзамены, а перевод будет осуществляться целыми группами с сохранением образовательной программы и стоимости обучения.

Представители вуза объяснили, что теперь целью заведения будет концентрация сил на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ. Они добавили, что МГПУ будет развиваться как специализированный педагогический вуз.

