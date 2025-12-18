Россияне стали чаще оформлять программы долгосрочных сбережений

Россияне заключили со СберНПФ более 6,5 млн договоров программы долгосрочных сбережений (ПДС) с начала запуска программы, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего в 2025 году россияне оформили 4,6 млн договоров ПДС, что в 2 раза больше, чем в 2024 году. В СбереНПФ отметили, что в 2025 году 70% клиентов – женщины. Всего москвичи открыли 283 тыс. ПДС-счетов.

Также в 2025 году 1,8 клиентов фонда получили первую господдержку на счета ПДС на общую сумму 32 млрд рублей, а средняя сумма на одного участника составила около 18 тыс. рублей.

В Сбере отметили, что 512 тыс. клиентов фонда перевели средства из обязательного пенсионного страхования в программу долгосрочных сбережений.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управления благосостоянием» Сбера Руслана Вестеровского, популярность ПДС среди россиян растет.

«Выросло и количество наших сограждан, которые «активировали» средства накопительной пенсии: в 2025 году это сделали 512 тысяч клиентов фонда. По нашим прогнозам, общий объем средств в СберНПФ по договорам ПДС за два года работы программы составит около 440 млрд рублей», — рассказал он.