Трое россиян передвигались на моторной лодке и грабили дома в элитных поселках

В Саратове поймали банду воров-домушников, которые грабили элитные коттеджи
В Саратове поймали банду домушников, которые грабили коттеджи в элитных поселках. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, воры специализировались на кражах из коттеджей, откуда похищали денежные средства, часы премиальных брендов, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. В одном из случаев они украли коллекцию винила, а в другом — охотничье ружье.

Банда тщательно планировала налеты. Злоумышленники следили за хозяевами, используя различные технические средства наблюдения, в том числе приборы ночного видения, изучали охранные системы и способы их быстрого отключения. Они проникали в дома, взламывая стеклопакеты и отключая сигнализации.

Однажды преступники подплыли на катере к особняку, который стоял на берегу речного залива, прокрались во двор, вытащили сейф, в котором находились 3 млн рублей, и на садовой тележке довезли его до лодки.

Двоих подельников поймали с поличным. Машину с краденым, которое они везли на продажу в Москву, остановили на трассе. Третьего участника банды задержали позднее.

Возбуждены дела по ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ. В настоящее время двое фигурантов находятся под стражей, их сообщник — под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее мужчина, отбывший срок за ограбление банка, попытался ограбить тот же самый банк.

