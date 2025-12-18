На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ задержала 19 человек, причастных к организации работы сим-боксов

ФСБ задержала в 12 регионах РФ 19 человек за обслуживание каналов связи Украины
ФСБ в сентябре–октябре этого года задержала 19 человек в 12 регионах России, обеспечивавших работу каналов связи, задействованных спецслужбами Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации следствия, фигурантов задержали прошли в Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской, Иркутской, Кемеровской области – Кузбассе, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях. Волк уточнила, что всего правоохранители изъяли более 40 сим-боксов, свыше 9 тысяч сим-карт и сим-чипов. По ее словам, фигуранты за свою противоправную деятельность получали вознаграждение, о чем свидетельствуют переписки в изъятых «средствах связи».

В отношении задержанных возбуждены дела по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ, а также организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя Интернете.

Ранее в Ленобласти мужчина оборудовал у себя в квартире узел связи мошенников с Украины.

