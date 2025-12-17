Названы симптомы бронхиальной астмы у детей, которые родители часто пропускают

Бронхиальная астма у детей не всегда проявляется классическими признаками, такими как «свистящее» дыхание и одышка. Существует ряд менее очевидных симптомов, которые родители часто принимают за затянувшуюся простуду, последствия аллергии или даже просто за индивидуальные особенности ребенка. О том, на какие неочевидные признаки стоит обратить внимание, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор Геннадий Новик.

Как объясняет доктор, многие родители привыкают к постоянному кашлю или «подкашливанию» у своего ребенка, списывая эту ситуацию на индивидуальные «особенности» ребенка, временно ослабленный иммунитет, погоду или аллергию.

«Недооценивать бронхиальную астму в детском возрасте — это значит рисковать здоровьем ребенка. Болезнь может проявляться не удушьем, а длительным, приступообразным кашлем, который усиливается ночью, под утро или при физической нагрузке. Его часто списывают на «остаточное явление» после ОРВИ, но он может быть единственным проявлением астмы – так называемая «кашлевая астма». Другие нетипичные признаки: постоянная тяжесть или тупая боль (чувство заложенности) в груди, быстрая утомляемость, нежелание участвовать в подвижных играх со сверстниками. Ребенок может интуитивно избегать нагрузок, которые провоцируют у него дискомфорт», — поясняет он.

Врач подчеркивает, что игнорирование этих симптомов и самолечение — крайне опасная практика.

«Пытаться лечить такой кашель сиропами или надеяться, что он пройдет сам, — значит усугублять прогрессирующее воспаление в дыхательных путях, которое без правильного лечения приводит к учащению приступов в будущем. Единственный верный путь — обратиться к врачу для постановки точного диагноза. Если астма подтверждена, то главная задача — не просто избавиться от кашля здесь и сейчас, а взять болезнь под контроль», — рассказал он.

Для этого существует базисная ингаляционная терапия глюкокортикостероидами. Она применяется через небулайзер у маленьких детей, через дозированный аэрозольный ингалятор (ДАИ) у старших, а у детей старше шести лет — через ДАИ с ингаляционными глюкокортикостероидами в комбинации с длительно действующими бронхолитиками (β2-адреномиметиками). При регулярном применении эти препараты минимизируют воспаление в бронхах. В результате дыхательные пути становятся менее чувствительными к провокаторам, а значит, и кашель, и одышка отступают сами собой.

«Это гормональная терапия, и поэтому некоторые родители ее опасаются. Но этот страх необоснован: ингаляционная терапия действует локально в бронхах, практически не поступая в кровоток, и это существенно отличает ее от системных гормонов», — сказал врач.

Врач резюмирует: ключ к полноценной жизни ребенка — вовремя поставленный диагноз и правильный подход к лечению.

«Не стоит ждать классических симптомов, вроде свистящего дыхания или удушья. Любой настораживающий, повторяющийся или затяжной кашель — это уже веский повод для консультации со специалистом. Современная терапия не просто снимает симптомы, а позволяет сохранить здоровье легких на долгие годы вперед», — заключил Новик.

Ранее врач объяснила, когда начинать беспокоиться, если ребенок часто болеет.