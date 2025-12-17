В Ставрополе открылся кампус «Школы 21» для подготовки цифровых инженеров

В Ставрополе начал работу кампус школы цифровых технологий от Сбера — «Школы 21», где жители региона смогут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф, кампус в Ставрополе изначально проектировался и строился специально под «Школу 21» и сочетает современную образовательную инфраструктуру с комфортными условиями проживания.

«Здесь будет зарождаться цифровая отрасль, формироваться цифровой сектор экономики региона. Традиционно Ставрополь опирался на туризм, сельское хозяйство и промышленность, а теперь у края появилась еще одна, очень сильная отрасль – цифровая», — подчеркнул глава Сбера.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что развитие экономики невозможно без современных кадров, а ИТ-специалисты сегодня особенно востребованы. По его словам, «Школа 21» расширяет возможности для жителей региона и станет вкладом в развитие цифровой экономики Ставрополья.

Партнерами проекта выступили Группа ЕвроХим и Фонд Мельниченко. Благодаря их поддержке участники обучения смогут выстроить карьеру в ведущих компаниях региона.

Кампус рассчитан на 200 рабочих станций и включает современное общежитие на 100 мест. На территории также обустроены прогулочные и парковые зоны.

По данным организаторов, более 80% заявок на первый отборочный этап подали жители Ставропольского края. Также среди участников есть представители Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Свердловской и Воронежской областей. Средний возраст поступающих составляет 38 лет, 24% из них — женщины, 36% — студенты вузов.

После прохождения отборочного этапа участники смогут выбрать направление основного обучения, включая бэкенд- и фронтенд-разработку, мобильную разработку и GameDev. Кроме того, в «Школе 21» реализуются программы по кибербезопасности, Data Science, системному и бизнес-анализу, DevOps, тестированию программного обеспечения, биоинформатике, управлению проектами и UX/UI-дизайну. Обучение доступно всем желающим старше 18 лет и проводится на бесплатной основе.

Открытие «Школы 21» стало частью комплексного развития Юго-Западного района Ставрополя, где уже созданы объекты социальной, образовательной и спортивной инфраструктуры и продолжается реализация крупных градостроительных проектов.