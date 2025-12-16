На портале «Узнай Москву» запустили проект «Согрей Москву» с интерактивной картой

На портале «Узнай Москву» стартовал специальный проект «Согрей Москву». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что участники смогут размещать на интерактивной карте виртуальные сердечки и добрые пожелания в любимых местах столицы.

«Специальный проект «Согрей Москву» дает возможность опубликовать добрые пожелания друзьям, родным и самому городу. Участвуя в проекте, пользователи могут поделиться своим любимым местом в столице и узнать, какие площадки выбрали другие участники. Кроме того, поставив на карте сердечко, можно узнать больше о культурных достопримечательностях, которые находятся неподалеку от выбранной точки», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Для участия нужно зайти на страницу проекта, выбрать точку на карте и сгенерировать новогоднюю открытку с пожеланием. Ее можно адресовать как конкретному человеку, так и всем москвичам. Пользователь выбирает изображение и текст — все варианты связаны с Москвой и ее героями. После публикации маскот «Зимы в Москве» — корги — устанавливает сердечко, а открытку можно поделить в соцсетях.

Проект также несет просветительскую функцию: при размещении сердечка отображаются ближайшие объекты культурного наследия. Нажав на название, пользователь переходит на подробную страницу достопримечательности на портале «Узнай Москву».

Инициатива «Согрей Москву» реализуется совместно с проектом «Зима в Москве», который направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы поддержки и помощь участникам СВО и их семьям.

Напомним, портал «Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Он включает более 307 прогулочных маршрутов, описания 2 400 зданий, 703 памятников, 408 музеев, 516 исторических мест и 334 знаменитых личностей.