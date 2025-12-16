На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер открыл в Перми школу цифровых технологий

Греф: доля девушек среди абитуриентов «Школы 21» в Перми — 43%
Сбер

В Перми дан старт работе кампуса «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера. Уже на старте он бьет рекорды, в частности, доля девушек среди абитуриентов составляет 43%, тогда как в других регионах этот показатель редко превышает 30%. Об этом заявил на открытии кампуса председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Это не просто цифра — это настоящий прорыв», — отметил глава Сбера.

Он также подчеркнул, что главный критерий «Школы 21» — не стартовые знания, а мотивация и способность к росту.

«Пермь давно зарекомендовала себя как один из ключевых IT- и индустриальных центров страны. Когда речь заходит о настоящих технологических кластерах России, помимо Москвы и Петербурга в числе первых всегда называют Пермь. Сегодня этот потенциал не просто сохраняется — он приумножается», — добавил Греф.

На первый отборочный этап — «бассейн» в «Школе 21» в Перми — было зачислено 150 человек. 93% из них — жители Пермского края, остальные приехали из других регионов.

Средний возраст желающих попасть на основное обучение — 30 лет, самому старшему 62 года.

Следующий «бассейн» стартует 2 февраля 2026 года. Основное обучение начнется 11 марта 2026 года.

«Для Прикамья ИТ-сфера имеет большое значение. Она помогает развивать региональную экономику, укреплять технологический суверенитет страны. «Школа 21» станет центром подготовки цифровых инженеров в нашем регионе», — подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин.

На основном обучении участники могут выбрать направление разработки — бэкенд, фронтенд, мобильную разработку или GameDev. Помимо этого, в «Школе 21» есть восемь программ.

Также на мероприятии был презентован новый модуль основного обучения по созданию ИИ-агентов при помощи нейросетевой модели Сбера GigaChat — его будут изучать во всех кампусах «Школы 21» в России.

На образовательном модуле участники смогут самостоятельно создавать и внедрять ИИ-агентов, способных анализировать запросы и выполнять поставленные задачи, развить компетенции в сфере анализа данных, проектного и исследовательского мышления.

В ходе обучения участники создадут интеллектуального ИИ-агента, который поможет определиться со специализацией обучения и создать подборку материалов по выбранному направлению, а также проанализирует рынок вакансий и востребованные компетенции и пришлет по ним актуальную информацию.

