На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве вынесли приговор преступной группе за выдачу сертификатов о владении языком

В Москве осуждены обвиняемые в выдаче подложных сертификатов о владении русским
true
true
true
close
Shutterstock

Московский суд приговорил к лишению свободы на сроки от 2 до 3 лет участников преступной группы, которые обвиняются в организации незаконной миграции и выдаче подложных сертификатов о владении русским языком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Следствие и суд установили, что в декабре 2023 года в столице группа лиц, включая сотрудника «Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина» незаконно выдавала иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства страны для дальнейшего их предоставления в МВД и оформления вида на жительство в регионе.

Большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала, заявили в СК.

Следователи провели допросы свидетелей и обыски в жилищах и по месту работы обвиняемых, в ходе которых обнаружили и изъяли документацию, указывающих на их причастность к противоправной деятельность.

Органами МВД поручено аннулированы все сделанные по этой схеме документы.

Ранее вуз в Бурятии оштрафовали за незаконную выдачу сертификатов мигрантам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами