В Москве вынесли приговор преступной группе за выдачу сертификатов о владении языком

В Москве осуждены обвиняемые в выдаче подложных сертификатов о владении русским

Московский суд приговорил к лишению свободы на сроки от 2 до 3 лет участников преступной группы, которые обвиняются в организации незаконной миграции и выдаче подложных сертификатов о владении русским языком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Следствие и суд установили, что в декабре 2023 года в столице группа лиц, включая сотрудника «Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина» незаконно выдавала иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства страны для дальнейшего их предоставления в МВД и оформления вида на жительство в регионе.

Большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала, заявили в СК.

Следователи провели допросы свидетелей и обыски в жилищах и по месту работы обвиняемых, в ходе которых обнаружили и изъяли документацию, указывающих на их причастность к противоправной деятельность.

Органами МВД поручено аннулированы все сделанные по этой схеме документы.

Ранее вуз в Бурятии оштрафовали за незаконную выдачу сертификатов мигрантам.