Вуз в Бурятии оштрафовали за незаконную выдачу сертификатов мигрантам

Shutterstock

Расположенный в Улан-Удэ Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) был оштрафован за незаконную выдачу сертификатов мигрантам. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Как выяснилось, вуз на регулярной основе и в больших количествах раздавал иностранцам сертификаты о знании русского языка, истории и законов России. Мигранты с помощью этих документов получали патенты и разрешения на трудовую деятельность.

Проверка показала, что получившие сертификаты иностранцы практически не могли изъясняться на русском языке. В связи с этим Рособрнадзор обязал ВСГУТУ срочно исправить все недостатки.

24 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал двоих обвиняемых в организации незаконной миграции.

22 октября стало известно, что заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по Башкирии стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции.

Ранее в Таджикистане назвали русский язык обязательным для мигрантов.

