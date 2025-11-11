Вуз в Бурятии оштрафовали за незаконную выдачу сертификатов мигрантам

Университет в Улан-Удэ оштрафовали за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам

Расположенный в Улан-Удэ Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) был оштрафован за незаконную выдачу сертификатов мигрантам. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Как выяснилось, вуз на регулярной основе и в больших количествах раздавал иностранцам сертификаты о знании русского языка, истории и законов России. Мигранты с помощью этих документов получали патенты и разрешения на трудовую деятельность.

Проверка показала, что получившие сертификаты иностранцы практически не могли изъясняться на русском языке. В связи с этим Рособрнадзор обязал ВСГУТУ срочно исправить все недостатки.

