Юрист обратился в Верховный суд по делу Ларисы Долиной

Юрист Хаминский обратился к главе Верховного суда Краснову по делу Ларисы Долиной
Shutterstock/FOTODOM

Руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что обратился к главе Верховного суда по делу «Долиной – Лурье». По его мнению, необходимо внести изменения в существующий текст Пленума или создать новый, чтобы уточнить подходы в судебной практике в вопросе сделок на вторичном рынке – прав покупателей и продавцов.

«Я обратился к Председателю Верховного суда в первую очередь как Председателю Научно-консультативного совета при Верховном суде Российской Федерации. Данный совет создан именно для подготовки научно обоснованных рекомендаций по важнейшим вопросам судебной практики. Основной задачей Научно-консультативного совета является разработка научно обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики, а также предложений по совершенствованию законодательства. Таким принципиальным вопросом, по нашему мнению, и мнению всего юридического сообщества, на сегодняшний день является гражданское дело «Долиной – Лурье», которое было последовательно рассмотрено в Хамовническом районном суде города Москвы, Московском городском суде, а также во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Указанные судебные акты вышли за рамки частного спора о действительности договора», — заявил он.

По мнению Хаминского, в юридическом сообществе ждут рекомендаций Верховного суда по вопросам, связанными со сделками с жилыми помещениями.

«Публикация обстоятельств дела и правовой позиции судов повлекла массовое появление аналогичных исков: недобросовестные продавцы постфактум заявляют о «внешнем воздействии», «влиянии» и требуют вернуть им проданную недвижимость. По сути, правоприменитель сейчас стоит перед выбором между двумя правовыми подходами: стабильным, основанном на законности, и ситуативным, где судья произвольно трактует принцип справедливости. В своем обращении я указал, что вне зависимости от конечного исхода конкретного дела «Долиной – Лурье», на наш взгляд правоприменительная практика по вопросам добросовестности приобретателей, недействительности сделок, а также последствиям недействительности требует не только принятия судебного акта Верховным Судом, но и, в первую очередь, выработки научно обоснованных рекомендаций по указанным вопросам судебной практики», — сказал юрист.

Как сообщили СМИ, 16 декабря в 15:00 начнется заседание Верховного суда по спору Ларисы Долиной и Полины Лурье.

Ранее юрист объяснил россиянам, как не попасться на «схему Долиной» при покупке авто.

