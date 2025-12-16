Саудовская Аравия в 2025 году установила рекорд по числу казней

AFP: в Саудовской Аравии в 2025 году казнили 340 человек, что стало рекордом

В 2025 году Саудовская Аравия установила новый рекорд по числу приведенных в исполнение смертных приговоров, казнив 340 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные AFP.

По информации агентства, основанной на заявлениях саудовского МВД и материалах государственного агентства SPA, с начала года в королевстве были приведены в исполнение приговоры в отношении 232 человек, осужденных за преступления, связанные с наркоторговлей. Это составляет большую часть от общего числа казней. В понедельник министерство внутренних дел сообщило о приведении в исполнение смертных приговоров в отношении трех человек в провинции Мекка по делу об убийстве.

Как отмечает AFP, Саудовская Аравия второй год подряд обновляет собственный максимум по количеству казней с тех пор, как правозащитные организации начали фиксировать такие данные в 1990-х годах. В 2024 году, по подсчетам агентства, в стране были казнены 338 человек.

Аналитики связывают рост числа смертных приговоров с продолжающейся в королевстве кампанией по борьбе с наркотиками, которая активизировалась в 2023 году после возобновления казней за наркопреступления, приостановленных примерно на три года. AFP также указывает, что Саудовская Аравия остается одним из крупных рынков сбыта синтетического наркотика каптагона, массовое производство которого было налажено в Сирии в период правления бывшего президента Башара Асада.

Ранее экс-медиамагната признали виновным в попытке свержения Компартии Китая и приговорили к высшей мере.