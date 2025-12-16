Житель Тюменской области получил судимость из-за трех срубленных берез

В Тюменской области мужчина срубил три березы и получил условный срок

В Тюменской области мужчина получил судимость, спилив три березы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Дело о незаконной рубке леса в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ) было возбуждено в отношении 58-летнего жителя деревни Дербень.

В августе этого года мужчина без разрешения спилил три березы в лесном массиве Голышмановского сельского участкового лесничества. Древесину он планировал использовать в личных целях, а для ее транспортировки взял трактор у брата.

Департамент лесного комплекса Тюменской области оценил ущерб в 115 тыс. рублей. Голышмановский районный суд назначил виновному один год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, обязал компенсировать ущерб и конфисковал бензопилу в доход государства.

Ранее россиян предупредили о штрафах и тюремных сроках за незаконную рубку елок.