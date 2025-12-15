Путин подписал закон о Российском Красном Кресте

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Российском Красном Кресте». Документ завершает формирование современной правовой базы для старейшей гуманитарной организации страны, сообщает пресс-служба организации.

Закон был единогласно принят Госдумой 9 декабря во втором и третьем чтениях и одобрен Советом Федерации 10 декабря.

Новый закон закрепляет особый статус РКК как единственного национального общества международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца на территории России. В нем прописаны цели, задачи, принципы деятельности, права и обязанности организации, а также порядок взаимодействия с государственными органами.

Таким образом РКК стал первой и единственной общественной организацией в стране, чья деятельность регулируется отдельным федеральным законом. Отмечается, что это создает устойчивый правовой фундамент для масштабной и системной гуманитарной работы.

«Подписание закона президентом России — это по-настоящему историческое, долгожданное и судьбоносное событие не только для нашей организации, но и для всего гуманитарного сектора страны. Этот документ стал итогом многолетней, порой непростой работы нескольких поколений сотрудников, экспертов и партнеров нашей организации», — отметил председатель РКК Павел Савчук.

По его словам, теперь с прочным правовым фундаментом организация получит новые возможности для масштабной, системной и эффективной работы.

В организации напомнили, что необходимость отдельного закона обсуждалась более 20 лет. Ранее деятельность РКК регулировалась разрозненными нормами. Указ о государственной поддержке РКК, подписанный Борисом Ельциным в 1996 году, действует до сих пор.

Новый импульс законодательная инициатива получила в 2021 году на фоне трансформации РКК и роста объемов помощи. Законопроект прошел все стадии рассмотрения единогласно.