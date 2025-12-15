На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам предложили завершить год добрыми делами

На портале mos.ru заработал раздел для создания благотворительных сборов
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В благотворительном сервисе на портале mos.ru запущен специальный новогодний повод для сбора средств в поддержку нуждающихся. Создать такой сбор в пользу одной из представленных категорий некоммерческих организаций (НКО) пользователи могут до конца января, сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.

Заместитель руководителя департамента Борис Фролов отметил, что новогодний период особенно важен для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и сервис позволяет каждому внести вклад в их поддержку.

По данным ведомства, открыть собственный благотворительный сбор и поделиться ссылкой с друзьями и близкими москвичи могут за несколько минут.

Открыть сбор можно в пользу одной из категорий программ более чем 100 проверенных НКО и фондов, представленных на портале. Все организации зарегистрированы в реестре благотворительных организаций Москвы, ведут социально значимую деятельность и регулярно отчитываются об использовании средств.

Пожертвования направляются напрямую НКО выбранной категории и распределяются между ними поровну.

Помимо новогоднего повода в сервисе доступны и другие форматы сборов, приуроченные к значимым событиям в жизни.

Также можно открыть сбор без привязки к конкретному событию. Пользователю необходимо выбрать повод, установить срок проведения сбора от одного до 30 дней и оформить страницу, после чего опубликовать ссылку.

Благотворительный сервис также позволяет переводить разовые пожертвования и подключать регулярную помощь через автоплатежи.

Возможность открывать персональные сборы в благотворительном сервисе mos.ru появилась в декабре 2022 года. За это время было создано около тысячи сборов, в рамках которых на благотворительные цели направили более 970 тыс. рублей.

Средства были использованы для помощи тяжелобольным детям и взрослым, одиноким пожилым людям, семьям в сложной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

